Photo: SUMA-KIYO 夏もそろそろ終わりそうな気配。夏の終わりから冬の始まりにかけては過ごしやすいですし食べ物も美味しいし、絶好のアウトドアシーズンです。アウトドアや旅行といえばトラブルがつきものですが、備えあれば憂いなし！ 今回は持って行ったらきっと助かる、救世主アイテムを3つ紹介します。約2,500L浄水できる携帯用フィルター Phot