東京2025世界陸上の大会第8日（20日）に行われた女子5000m決勝では、日本記録保持者の田中希実（25、New Balance）が出場。国立の大声援に後押しを受け力走を見せたが、15分07秒34の12着。日本勢初となる2大会連続入賞に届かなかった。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手レース前、大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さんは「ここ（国立）蒸し暑く感じますね。となるとスローペースの戦いになっちゃう？ど