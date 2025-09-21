【ロンドン＝工藤武人、パリ＝上地洋実】英ＢＢＣは２０日、英国のスターマー首相が２１日、パレスチナの国家承認を発表すると報じた。承認すれば先進７か国（Ｇ７）としては初めてとなる。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルへの圧力を強める。英国は７月末、ガザでの飢餓深刻化を受け、イスラエルがイスラム主義組織ハマスとの停戦に応じ、ガザの人道危機の打開策を講じなければ、国家承認に踏み切る方針を表明