◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）大相撲の第６９代横綱で、今年６月に日本相撲協会を退職した白鵬翔氏のインスタグラムストーリーが話題を呼んでいる。２１日までにインスタグラムのストーリーズを更新。世界陸上・男子棒高跳びで世界記録を更新して３連覇を達成したアルマント・デュプランティス（スウェーデン）との２ショットをアップし、「新チャンピオンおめでとう」と祝福コメントを添えた。デュプランティス