◆世界陸上最終日（２１日、国立競技場）女子走り高跳びに初出場した高橋渚が２１日までに自身のＳＮＳを更新。大会を終えての思いを明かした。この日、インスタグラムのストーリーズを更新。「自信をもってこの舞台に立てて本当によかった」とコメント。「みんなに“良い顔してたよ”って言ってもらえて、写真に写った自分を見てもこんな顔できてたんだなと嬉（うれ）しかった」と大会を振り返った。「挑戦を楽しむそし