富山中央署は21日、10代男性を「従業員として働いて金返せ」などと脅迫し連れ去ったとして、営利目的略取の疑いで自称配送員誉田裕介容疑者（25）＝堺市東区＝ら3人を逮捕した。男性は20日に大阪府内で発見され、目立ったけがはなかった。署は男性との間に金銭トラブルがあったとみて捜査している。他に逮捕されたのは、無職宮下海容疑者（23）＝同＝と無職萩野ナナアンテウス宝容疑者（22）＝大阪市平野区。署は3人の認否を明