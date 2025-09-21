今月12日の大雨で274台の車が水に浸かった三重県四日市市の地下駐車場を、初めて市長が視察し、速やかな復旧を支援すると、改めて述べました。 【写真を見る】274台が浸水被害の地下駐車場「復旧を支援」四日市市長が視察車両所有者による確認を前に投光器の搬入も 四日市市中心部にある「くすの木パーキング」は、今月12日の記録的な大雨で地下2階が完全に浸水するなどし、合わせて274台の車が水に浸かりました。 こ