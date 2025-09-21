今永は人間性もファンに愛されている(C)Getty Images日本人エースが発した“名言”が話題となっている。5シーズンぶりとなるプレーオフ出場を決めたカブスのシャンパンファイトの中で、今永昇太が「シャンパンというものは口から飲むよりも肌から吸収したほうが美味しいことがわかりました」とコメント。今永らしい言葉の表現は多くの日米各メディアにより取り上げられており、ファンの間でもSNS上などで大反響だったようだ。