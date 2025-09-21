大阪の笑いの魅力を世界へ発信する「OSAKACOMEDYFESTIVAL2025」が21日、最終日を迎え、「JAPAN’SGOTTALENT」の「SUPERSTARSLIVE」が開催された。世界から一流パフォーマーが集結。そのMCを務めた平成ノブシコブシの吉村崇（45）はマジシャンのセロと“共演”した。トランプのマジックの際に、舞台上のセロと客席中段付近にいた吉村が一瞬で入れ替わるという離れ業が大成功。「楽しめました」と吉村は満足そうに話し