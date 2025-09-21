モデルの鈴木えみ（40）が21日、自身のインスタグラムを更新。サプライズ誕生会の写真を公開し、話題を呼んでいる。「先日のサプライズお誕生日会。こじんまりディナーだと言われてレストランに着いたら、本当に本当にたくさんの友人が待っていてくれた」とサプライズに驚かされたことを明かした鈴木。「企画してくれた夫と最高の幹事たち」や参加者への思いをつづり、「贅沢すぎる、幸せすぎる夜でした」と感謝を口にした。