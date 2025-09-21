◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(21日、神宮球場)山田哲人選手の一発でヤクルトが先制しました。阪神と対戦したヤクルトは、4番・村上宗隆選手が欠場するなか、2回にベテランが意地を見せました。山田選手は、阪神先発の伊藤将司投手が投じた3球目、インコース140キロのストレートを力一杯振り抜くと、打球は大きな弧を描きながらレフトスタンドへ一直線。今季11号となるソロホームランでヤクルトが1点を先制しました。18日の