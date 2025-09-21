２１日午前１１時５０分頃、岡山市東区の宝伝海岸の沖合で、近くの男性から、水上バイクが事故を起こしたと１１９番があった。玉野海上保安部などによると、２０歳代の女性２人が水上バイクから海に転落し、同市内の病院に搬送され、うち１人の死亡が確認された。残りの１人もけがをし、治療を受けているという。水上バイクには３人が乗っており、操縦していた男性にけがはなかったという。同部が詳しい事故の経緯を調べている