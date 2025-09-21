「ベルリンマラソン」（２１日、ベルリン）元青学大エースでプロランナーの太田蒼生（２３）＝ＧＭＯインターネットグループ＝は２時間１４分２秒で１８位だった。太田は最初の５キロを１４分２６秒のハイペースで入り、日本人トップの９位で通過。１０キロも１１位で通過したが、ここからガクッとペースダウン。２５キロから３０キロまでは１６分３０秒かかるなど、苦しい走りとなった。太田は青学大在学中に出場した今年