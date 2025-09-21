神奈川県川崎市で乗用車同士が衝突する事故があり、4人がけがをして搬送されました。【映像】現場の様子21日午前8時頃、川崎市中原区で「乗用車と乗用車の事故。車が1台横転している」と119番通報がありました。警察によりますと、車に乗っていた3人と歩道にいた1人がけがをして搬送されましたが、全員意識はあるということです。現場は信号のない交差点で、警察は乗用車が一時停止をせずに突っ込んだとみて事故の詳しい原