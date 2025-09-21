ここ最近、NATO諸国への領空侵犯を繰り返すロシア。その目的を探るとヨーロッパ情勢の緊迫度が見えてきます。ウクライナと国境を接するNATO加盟国・ポーランドで撮影された、ロシア製のおとりドローン「ガーベラ」。ポーランドは9月10日、ロシアが領空を侵犯しNATO諸国と協力して撃墜したと発表。侵入した19機のドローンのほとんどはベラルーシから飛来したといいます。ロシアはポーランド領内を狙ったことはないと主張しています