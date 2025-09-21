バスケットのシュートを楽しむ子供たち＝カワサキ文化公園スケートボードといった都市型スポーツやバスケットボールなどを楽しめる「カワサキ文化公園」が２１日、川崎市幸区にオープンした。記念セレモニーが行われ、家族連れや関係者らが若者文化を発信する拠点の誕生を祝った。公園はＪＲ川崎駅から徒歩約１１分の道路用地を活用。多摩川に近い１６６０平方メートルの敷地にバスケットゴールのほか、スケートボードやＢＭＸ