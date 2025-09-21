巨人は２１日の中日戦（バンテリン）に２―５で敗れ、連勝が「２」でストップした。先発した田中将大投手（３６）は初回に打線から２点の援護をもらったが、その直後に中日・上林にソロを浴びて１点差。２回一死一塁から石伊に２ランを被弾し逆転を許した。さらに６回には４番・細川に中堅フェンスを直撃する適時三塁打を浴び、阿部慎之助監督（４６）に降板（６回途中５安打５失点）を告げられた。阿部監督は日米通算２００