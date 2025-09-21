１０月に女子プロレス「マリーゴールド」を退団するＭＩＲＡＩ（２５）の極悪ユニット入りが浮上している。２０日の新木場大会でＭＩＲＡＩは１０月１３日の東京・後楽園ホール大会を最後に同団体を退団することを電撃発表。ラストマッチではタッグパートナーの桜井麻衣と組み、極悪ユニット「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」の野崎渚＆ＣＨＩＡＫＩと対戦することが決まった。発表翌日の静岡・キラメッセぬまづ大会で