女子ゴルフの「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」最終日、岐阜県土岐市出身の神谷そら選手（22）が、接戦を制して今季2勝目を挙げました。21日の最終日、トップタイでスタートした神谷選手は、前半スコアを崩したものの15番ホールでバーディを奪います。ルーキー・荒木優奈選手(20)とトップで並び、最終18番ホールを迎えましたが、荒木選手は第1打で痛恨の「池ポチャ」でダブ