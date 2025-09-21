自民党総裁選に出馬を表明している小泉進次郎農水大臣は、総理に就任した場合、衆議院の早期解散を否定する考えを示しました。小泉氏はきょう（21日）、千葉県船橋市の漁港を視察したほか、さいたま市で住民と意見交換を行いました。その後、記者団の取材に応じた小泉氏は、衆議院の解散について「現時点で昨年のように、私が総理総裁になったらすぐに解散しますと言う状況にはない」と述べました。「自民党の内輪もめで国会を開催