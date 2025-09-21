お笑いコンビ「コットン」の西村真二（41）が21日までにコンビのYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「NONSTYLE」の井上裕介（45）から言われて感激した言葉を振り返った。先輩芸人らに「あの時芸人に言われて嬉しかった言葉」をお互いが明かしていく中で、西村が「まず僕がハッとしたやつ」として井上からの言葉を振り返った。西村はアナウンサーから芸人に転身していることもあり「芸歴2年目くらいの時にイベントのMC