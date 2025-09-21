少し秋めいてきたということで、今回、国営昭和記念公園で秋を満喫してきました。高安奈緒子 気象予報士「400万本を超えるコスモスが見頃を迎えています！」今年の厳しい暑さにも負けず、綺麗に咲き誇っていました。今月末から10月上旬にかけて楽しめるそうです。さらに、秋の花でこんなことを体験しました。「可愛い…可愛いかも」“寄せ植え”という季節の花々を、一つの鉢植えに自分好みに植え込むガーデニングの一種なん