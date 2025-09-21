さいたま市で記者団の取材に応じる小泉農相＝21日午後自民党総裁選に立候補を表明している小泉進次郎農相は21日、首相に就任した場合の早期衆院解散を否定した。「国民が求めているのは目の前の課題を速やかに解決することだ」と強調した。さいたま市で記者団に語った。立憲民主党など野党は早期解散を警戒しつつも慎重であるべきだとの立場だ。総裁選に出馬する小林鷹之元経済安全保障担当相と茂木敏充前幹事長は消極的で、高市