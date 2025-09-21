豊昇龍（左）が押し出しで豪ノ山を下す＝両国国技館大相撲秋場所8日目（21日・両国国技館）単独首位の横綱豊昇龍は豪ノ山を押し出し、8連勝で勝ち越した。横綱大の里は平戸海を押し出して1敗を守ったが、大関琴桜は小結高安の下手投げに屈し3敗となった。関脇勢は大関昇進を目指す若隆景が熱海富士を寄り切って5勝目を挙げ、霧島は若元春に寄り切られて4勝4敗。新小結安青錦は玉鷲を寄り切って6勝目。玉鷲は5敗目を喫したが高