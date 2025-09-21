「海中みそぎ」でみこしと海へ飛び込む担ぎ手たち＝21日午後、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の勝浦八幡神社で21日、例大祭が営まれた。みこしの担ぎ手が、みこしごと漁港の岸壁から海へ飛び込むように入る豪快な「海中みそぎ」があり、観光客らを楽しませた。例大祭は神社を出たみこしが港町を練り歩いた後、豊漁と航海安全を願って海へ入り、船に乗せられて神社に戻るのが習わし。漁港では若者らがこぐ小型船が待ち受