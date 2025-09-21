「ベルリンマラソン」（２１日、ベルリン）パリ五輪６位入賞の赤崎暁（２７）＝九電工＝が自己ベスト２時間６分１５秒で日本人トップ、日本男子過去最高タイとなる２位に入った。２８年ロサンゼルス五輪に向けたマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）の参加標準記録（２時間６分３０秒）を突破した。浦野雄平（２７）＝富士通＝が２時間７分３５秒で５位に入った。赤崎は序盤から５キロ１４分５０秒強のペースを刻み