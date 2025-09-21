買い取り専門店に男が押し入り、現金を奪って逃走。犯行の様子を防犯カメラが捉えていました。客を装って店に入ってきた男は、その後突然、紙袋の中から刃物を取り出し、店の奥に向かいます。20日午後、埼玉・羽生市の買い取り専門店で、男が店長の女性（54）を「殺されたくなかったら金を出せ」などと刃物で脅して手足を縛り、現金5万6000円を奪って逃走しました。女性にけがはありませんでした。男は、年齢50代〜60代ぐらいで、