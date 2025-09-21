きょうの県内は雨があがり、青空が広がりました。あすも晴れる見込みです。県内は、降り始めからけさまでの降水量が富山市で101ミリとなるなどしたまとまった雨があがり、高気圧にゆるやかに覆われて晴れ間が広がりました。日中の最高気温は、富山市で26.6度富山空港で26.3度など、この時期らしい気温になりました。あすも、日中いっぱい秋晴れの空が広がりそうで、予想最高気温は富山市、高岡市伏木ともに26度です。このあとの1週