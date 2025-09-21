「世界国際平和デー」の21日、新潟市の神社では高校生たちが平和への願いを込めて書をしたためました。大きな筆に平和への思いを込めます。世界国際平和デーに合わせ、新潟市の護国神社で行われた「奉納揮ごう」です。終戦から８０年のことし、新潟第一高校の書道部が書き上げたのは「トキ」をテーマにしたメッセージです。＜高校生＞「戦後８０年という節目の年でも私たちは戦争を知らない」「トキが一緒