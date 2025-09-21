浙江省雲和市で業員が子供向け木製玩具の組立を行っていた。中国新聞網が伝えた。「中国木製玩具の里」として知られる同市には木製玩具メーカー1100社以上が集まっている。子供から高齢者まで幅広い層に愛される雲和の木製玩具は世界80以上の国と地域に輸出され、世界の木製玩具市場シェアの40％を占めている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）