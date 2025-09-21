◆ウエスタン・リーグソフトバンク3―7阪神（21日、タマスタ筑後）3年連続のウエスタン・リーグ優勝を目指す首位のソフトバンクはホーム最終戦を白星で飾ることはできなかった。6回までに4点リードされたが、その裏にイヒネ・イツアの右前適時打などで2点を返し、7回にも1点を加えて1点差に詰め寄ったが、8回に阪神の山田脩也の左越え3ランで突き放された。2位のオリックスはくふうハヤテと引き分けて2・5ゲーム差。3位