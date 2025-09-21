バスケットボールBリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は21日、福岡市東区の筥崎宮で必勝を祈願した。3季連続で主将を務める福岡大大濠高出身の寒竹隼人（39）は「新しいシーズンが近づいてきてワクワクした気持ちになる。応援してくださる皆さんに強いライジングを見せられるよう、結果にこだわっていきたい」と意気込んだ。昨季は7季ぶりに西地区優勝を果たすも、1部（B1）昇格を懸けたB2プレーオフでは準決勝で敗退