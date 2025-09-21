広島高速５号線のトンネル工事をめぐる２回目の住民説明会が行われ、 地表面の変異への不安の声が相次ぎました。 トンネル工事をめぐっては、一部の地区で地表面の隆起が確認されていますが、 公社は７月、１年にわたる調査データをもとに「変位は収束した」と判断しました。 ２１日の住民説明会では地元住民から「収束を判断した理由の説明が不足していて不安がぬぐえない」と抗議の声が相次ぎました。 地元住民「前回