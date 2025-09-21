七宝焼を用いた壁面アートを手がける被爆者の田中稔子さんのミュージアムが広島市東区でオープンしました。 壁面七宝作家の田中稔子さん（８６）は金属板にガラスの粉末を焼き付けた工芸品・七宝焼にステンレスを組み合わせた壁面アートを考案し、約６０年間で６０作品ほどを制作しました。 作品には６歳で被爆した体験を取り入れ、平和へのメッセージも発信していて ＮＰＯなどの協力で自宅の一