関西大学バレーボール連盟秋季リーグ戦「RIGAVILCUP2025」は21日、関西大学で男子1部の6試合が行われた。春季9位の龍谷大は春季8位の同大と対戦し、フルセットの激戦を制して今季初白星を挙げた。また、開幕から無敗の大産大と近大が首位攻防戦で激突。近大が3―1で勝利し、大産大に今季初黒星をつけて首位に立った。そのほか、京産大が大阪国際大をストレートで下し3勝目。同じく3勝1敗の大産大と並び、上位争いは混