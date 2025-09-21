青森競輪場のG3「みちのく記念善知鳥杯争奪戦」は2日目を終えた。11Rは守沢太志（40＝秋田）が郡司の仕掛けに乗り、最後は1/2車輪かわして1着。「郡司君の力を信じてついて行った。合わされる感じもあったが、力で行ってくれた。自分も昔の感覚が戻ってきた。自分は乗り方一本だし、感覚良く乗れているので調子はいいと思う」と笑顔で話した。秋田には競輪場がなく、支部としても青森が地元。連日の大声援に「こんな成績なの