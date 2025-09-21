新潟市で21日、子どもたちがトップコーチから走り方のコツを学ぶ教室が開かれました。新潟市中央区のデンカビッグスワンで開かれた「ちびっこかけっこクリニック」。体を動かす楽しさを感じてもらおうと、サトウ食品新潟アルビレックスランニングクラブが主催し、小学生約150人が参加しました。この日は400ｍハードルでオリンピック3大会出場の久保倉里美さんを始め、トップコーチ陣たちが速く走るための正しい