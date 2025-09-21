取材に応じるパレスチナ自治政府のアガベキヤン外相＝21日、ヨルダン川西岸ラマラ（共同）【ラマラ共同】パレスチナ自治政府のアガベキヤン外相は21日、日本がパレスチナの国家承認を見送る方針を表明したことに「失望した」と語った。「平和を愛する日本が可能な限り早く考えを変えることを願う」と訴えた。ヨルダン川西岸ラマラで共同通信の単独インタビューに応じた。岩屋毅外相は19日の記者会見で、事態がさらに悪化しパレ