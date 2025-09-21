9月12日の記録的な大雨で水没した三重県四日市市の地下駐車場を21日、森智広市長が視察し、車の搬出などに向け、支援したいとの考えを改めて示しました。四日市市の「くすの木パーキング」では、9月12日の記録的な大雨で274台の車が水没しました。21日は市が貸し出した照明器具などが設置され、森市長は市の職員の説明を受けながら被害状況を確認しました。森智広四日市市長：「相当な浸水だったと改めて感じた。早急