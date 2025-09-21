東京で新華社のインタビューに応じる南典男弁護士。（スクリーンショット、東京＝新華社記者／楊智翔）【新華社東京9月21日】旧日本軍が中国に遺棄した毒ガス弾の被害者をはじめ、日本の侵略戦争による中国人被害者を支援する活動を30年以上続けてきた日本人がいる。弁護士の南典男氏だ。東京で新華社の取材に「私たちは法廷では敗訴したが、歴史的事実の認定を獲得した」と語った。南氏は、中国侵略戦争での中国人犠牲者の対