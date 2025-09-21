小倉美咲さん（当時7）が行方不明になった山梨・道志村のキャンプ場近くで植樹が行われました。美咲さんの母・小倉とも子さん：きょうこの6年目という日に、この悲しい過去に区切りを付けるために献花台を終了させていただくことにしました。美咲さんは6年前の9月21日に行方不明となり、3年後、DNA型鑑定の結果、死亡が確認されました。これまでキャンプ場近くに設置されていた献花台は21日に片付けられ、そこに思い出の木が植えら