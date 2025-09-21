9月22日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」にはTWICEが登場。メンバー9人全員では日本のバラエティー初出演！個性豊かなメンバーたちの素顔に迫る。世界的アーティストの登場にスタジオ騒然！TWICEの大ファンの堀内健は「今もう泣きそうだよ」と感激。ライブに2回足を運んでいることを嬉しそうに伝え、楽曲を口ずさみながら振り付けをして見せると、TWICEメンバーから歓声が！上田晋也から「TWICEの魅力を教えて」