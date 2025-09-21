大同生命SV.LEAGUE MENの日本製鉄堺ブレイザーズは20日、マシュー・アンダーソンのチーム合流を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 アメリカ出身でアウトサイドヒッター兼オポジットのアンダーソンは、イタリアやロシアなどさまざまな国のクラブチームを渡り歩いてきた。男子アメリカ代表でも長きにわたり活躍し、2014年のFIVBバレーボール・ワールドリ