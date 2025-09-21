＜大相撲九月場所＞◇中日◇21日◇東京・両国国技館【映像】“絶対不利”から大逆転 大の里が衝撃白星横綱・大の里（二所ノ関）が前頭四枚目・平戸海（境川）を立ち合いの“絶対不利”な体勢から圧倒的に押し出して7勝目を挙げた。その規格外の強さに元横綱・若乃花の花田虎上氏は「つえーよな、（平戸海は）十分なはずなのに」と驚愕。同じく解説を務めた元大関・栃東の玉ノ井親方もその強さに脱帽した。二人の解説に“覚醒した