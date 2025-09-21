福井市で開かれた集会に出席した前川彰司さん＝21日午後1986年の福井中3殺害事件で服役し、今年8月に再審無罪が確定した前川彰司さん（60）が21日、福井市内で開かれた集会に出席した。自身の無罪が確定したことを支援者らに報告し、法改正に向け「救済には再審しかない」と訴えた。前川さんは「全ての事件に冤罪の要素がある。ルールの乏しい再審法を見直すべきだ」と口調を強めた。支援者らに対しては「みんなで勝ち取った勝