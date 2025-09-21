バンド勢が圧倒的に多い＜山人音楽祭＞にギター1本持って乗り込んできた竹原ピストルは、声を振り絞って吠えるように歌いながら、赤城ステージに集まった観客をその気迫に満ちたパフォーマンスに釘付けにした。演奏したのは、サウンドチェック代わりの「もしもピアノが弾けたなら」のカバー他3曲と本番の12曲を足した計15曲。リズムがおもしろい「みんな〜、やってるか！」では《みんな〜》と歌った竹原に観客が《やってるか！》の