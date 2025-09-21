©LAPONE GIRLSME:Iが、9月3日に発売した1stアルバム『WHO I AM』より「キラキラ」のトラックビデオを公開した。◆ME:I 動画『WHO I AM』は、タイトル曲の「THIS IS ME:I」をはじめとする新曲5曲とデビュー曲「Click」など既存曲6曲を加えた全11曲を収録。アルバムタイトルの通り、ME:Iがこれまで音楽活動を通じて伝えてきたメッセージ性と歩んできた道のりを証明し、ME:Iというグループの方向性を示すアルバムに仕上がったと