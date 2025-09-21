演歌歌手天童よしみ（70）が21日、都内で、「天童よしみ“昭和百年”カラオケ大会」を開催した。同大会終了後、取材に応じ、11月27日、東京国際フォーラムホールAで開催する、「昭和100年記念・100曲コンサート」について「本当に100曲歌います！」と宣言した。「サビだけでなく、少なくとも1コーラスは歌う予定で今、アレンジをしています」。また、「実は今100曲以上になっていて、何を削るかで悩んでいます」と続け、「100曲以