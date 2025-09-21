俳優の広瀬すず（27）がフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。10代のころのコンプレックスについて語った。広瀬は16歳で俳優デビューし、青春時代を芸能界にささげてきた。当時について「10代の時はまだ凄く等身大の、普段経験できなかったことを役を通して青春しているようなものが多くて。人生経験として、役を通してしか経験がないから、自分の手触りがあるもの、実感できるものっていうのがなさすぎちゃって、今