大塚 愛が、2005年9月21日にリリースした代表曲「プラネタリウム」のリリース20周年を記念して、「プラネタリウム」の歴代ライブ映像をフル尺で13本繋いだ動画『「プラネタリウム」20th Anniversary Live History』を公開した。◆大塚 愛 動画公開された映像には、リリース翌年の2006年の＜LOVE COOK Tour＞から、円熟味を増した近年のパフォーマンスまで、約20年にわたる「プラネタリウム」の進化が余すことなく収録されている。